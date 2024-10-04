В Одесской экстренке разоблачили масштабную коррупционную схему

Полицейские задерживают работников экстренной службы. Фото: ГУНП в Одесской области

Руководители подстанций Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф записали на работу "мертвых душ". Их зарплату присваивали себе. Схема работала около пяти лет.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Подробности сделки

По данным следствия, в схеме принимали участие руководители двух подстанций экстренки, их заместители, трое старших фельдшеров и два врача. Ежемесячно подозреваемые вносили в табели учет рабочего времени не только настоящих работников, но и давно уволенных и даже находившихся за границей. Несколько человек вообще ни разу не появлялись на работе. Начисленную всем им зарплату и другие выплаты участники схемы делили между собой.

Таким образом, с ноября 2019 года по февраль 2024 года подозреваемые присвоили более 3,7 млн грн.

Что будет с медиками

Девяти работникам сообщили о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Им грозит от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Двоих участников схемы уже уволили из экстренки. Полицейские будут ходатайствовать об отстранении остальных.

Отметим, в октябре 2023 года председатель Одесской ОВА Олег Кипер со скандалом уволил тогдашнюю директрису Центра экстренной медицинской помощи Ирину Парамонову. По словам руководителя области, руководство учреждения завышало себе зарплаты, при том что медикам не хватало транспорта и медикаментов.

Напомним, в одесском онкодиспансере проходят проверки из-за многочисленных жалоб пациентов.

Также в Одесской области была создана горячая линия для обращений по коррупции в медицине.