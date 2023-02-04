Бывший эксочельник Южненского филиала АМПУ под подозрением хищения государственных почти 100 млн.грн.

К "схеме" причастен бывший руководитель филиала и несколько его коллег

Путем завышения сметы на дноуглубительные работы в акватории порта "Южный" работники АМПУ незаконно вывели 90 млн грн. СБУ и Нацполиция довели дело до наказания через 6 лет.

Об этом стало известно из сообщения Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный". При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

"Установлено, что государственные деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам. Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, трем организаторам сделки поставлено в известность о подозрении в совершении преступления", — указано в сообщении Службы безопасности Украины.

"Схему" по хищению государственных денег в Южном филиале Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" удалось раскрыть при содействии руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Кто причастен к преступлению?

"К организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов", — добавляет пресс-служба.

Какое наказание будет ждать преступников?

Данное преступление карается штрафом от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним о недавнем разоблачении схемы документами моряков — чиновники вносили в официальные документы фиктивные сведения и самостоятельно готовили личные дела моряков, которые находились за рубежом. Чтобы не возвращаться в Украину и избежать мобилизации, они платили от 1000 до 3000 долларов США.