Колишній ексочільник Южненської філії АМПУ під підозрою розкрадання державних майже 100 млн.грн.

До "схеми" причетний колишній очільник філії та кілька його колег

Шляхом завищення кошторису на днопоглиблювальні роботи в акваторії порту "Південний" працівники АМПУ незаконно вивели 90 млн грн. СБУ та Нацполіція довела справу до покарання через 6 років.

Про це стало відомо з повідомлення Служби безпеки України.

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". Зазначається, що при цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

"Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину", — вказано у повідомленні Служби безпеки України.

"Схему" з розкрадання державних грошей в Южненській філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" вдалося розкрити за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Хто причетний до злочину?

"До організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів", — додає пресслужба СБУ.

Яке покарання чекатиме на злочинців?

Даний злочин карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Нагадаємо, про нещодавнє викриття схеми документами моряків — посадовці вносили до офіційних документів фіктивні відомості та самостійно готували особисті справи моряків, які перебували за кордоном. Аби не вертатись в Україну та уникнути мобілізації вони платили від 1000 до 3000 доларів США.