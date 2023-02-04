Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вкрали майже 100 мільйонів гривень: ексначальник Южненської філії Адміністрації портів України під підозрою arrow

Вкрали майже 100 мільйонів гривень: ексначальник Южненської філії Адміністрації портів України під підозрою

4 лютого 2023 15:44
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Колишній ексочільник Южненської філії АМПУ під підозрою розкрадання державних майже 100 млн.грн.
До "схеми" причетний колишній очільник філії та кілька його колег
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Шляхом завищення кошторису на днопоглиблювальні роботи в акваторії порту "Південний" працівники АМПУ незаконно вивели 90 млн грн. СБУ та Нацполіція довела справу до покарання через 6 років.

Про це стало відомо з повідомлення Служби безпеки України.

Читайте також:

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". Зазначається, що при цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

"Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину", — вказано у повідомленні Служби безпеки України.

"Схему" з розкрадання державних грошей в Южненській філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" вдалося розкрити за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Хто причетний до злочину?

"До організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів", — додає пресслужба СБУ.

Яке покарання чекатиме на злочинців?

Даний злочин карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Нагадаємо, про нещодавнє викриття схеми документами моряків — посадовці вносили до офіційних документів фіктивні відомості та самостійно готували особисті справи моряків, які перебували за кордоном. Аби не вертатись в Україну та уникнути мобілізації вони платили від 1000 до 3000 доларів США. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:47 Козак Сіромаха презентував нову пісню про діалог святого духа з особистістю

16:34 У Міноборони розповіли про зміни виплат військовим

Новина з фото

16:31 Пропагандиста Мангушева наздогнала карма: терористу на Луганщині прострелили голову

Новина з фото

16:15 Допоміг колезі й загримів до в'язниці: ізмаїльця судитимуть через переправу призовника за кордон

15:58 "Це не місце для прикриття злочинів": країни Балтії та Польща виступили проти участі рф в Олімпіаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:30 Німецький тренер з футболу виявився агентом кремля: що йому загрожує

Новина з фото

15:13 Аварія на підстанції: Денис Шмигаль розпорядився привезти до Одеси потужні генератори

Новина з відео

14:53 Окупанти у Маріуполі вивозять завали будинків разом з тілами загиблих цивільних

Новина з фото

14:50 Поривчастий вітер та сніг: народна синоптикиня розповіла про погоду на завтра

14:26 Іранського режисера Панахі звільнили з сумнозвісної в'язниці у Тегерані: голодування допомогло

Новина з відео

14:53 Окупанти у Маріуполі вивозять завали будинків разом з тілами загиблих цивільних

Новина з відео

14:00 “Ураган” приніс золото: українець виграв на Кубку світу з фристайлу дивовижним стрибком

Новина з відео

13:47 "Чистка паразитів": Дурнєв висміяв Тодоренко, яка збиралась робити клізму, і не тільки

Новина з відео

13:26 Зеленська розповіла, у яких музеях Нідерландів запрацювали україномовні аудіогіди

Новина з відео

12:27 У Чилі вирують лісові пожежі: вже п'ятеро загиблих

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:53 Обмін військовополоненими: додому повернулось 116 захисників України

Новина з відео

23:53 У Дорна вийде трек у співавторстві з росіянином: як виправдався співак

Новина з відео

21:05 Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року, — Зеленський

Ексклюзив

18:30 На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Новина з відео

17:14 На Одещині викрили корупційну схему оформлення документів моряків: подробиці

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Актуальне по темі

None 4 Лютий 16:46

Козак Сіромаха презентував нову пісню про діалог святого духа з особистістю

None 4 Лютий 16:34

У Міноборони розповіли про зміни виплат військовим

None 4 Лютий 16:36

Пропагандиста Мангушева наздогнала карма: терористу на Луганщині прострелили голову

None 4 Лютий 16:42

Допоміг колезі й загримів до в'язниці: ізмаїльця судитимуть через переправу призовника за кордон

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB