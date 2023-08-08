ВМС сообщили, сколько кораблей РФ на дежурстве в Черном море

Военные корабли. Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. На боевое дежурство оккупанты вывели дополнительный ВДК. Впрочем, все ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обычно РФ рассредоточивает свою корабельную группировку по Черному морю. Оккупанты держат корабли ближе к Новороссийску. Именно такое расстояние по их мнению безопасно для флота. То, что на боевом дежурстве отсутствуют ракетоносители, не уменьшает уровень угрозы, ведь пуски враг может осуществлять непосредственно из бухт базирования. Кроме того, чтобы вывести корабли снаряженные "Калибрами" достаточно всего 2-3 часа.

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