ВМС повідомили, скільки кораблів РФ на чергуванні в Чорному морі

Військові корабелі. Фото: google

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. На бойове чергування окупанти вивели додатковий ВДК. Втім всі ракетоносії знаходяться в пунктах базування.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ розосереджує своє корабельне угруповання по Чорному морю. Окупанти тримають кораблі ближче до Новоросійська. Саме така відстань на їх думку безпечна для флоту. Те що на бойовому чергуванні відсутні ракетоносії не зменшує рівень загрози, адже пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт базування. Крім того, аби вивести кораблі споряджені "Калібрами" достатньо всього 2-3 години.

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