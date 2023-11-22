Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 ноября.

Ночью ожидаются морозы — синоптики рассказали о погоде в Одессе на завтра
В четверг, 23 ноября, в Одессе будет облачная и влажная погода, однако утром ожидаются прояснения. Синоптики прогнозируют в течение дня сильные порывы ветра, а ночью возможны морозы до -3 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утром: утром ожидается ясная погода, местами возможен туман. Температура будет -3...0 °C. Ветер северный — 3,3 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура около +3 °C. Ветер юго-западный — 5,6 м/с.
Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками, осадков не предполагается. Температура воздуха поднимется до +5 °C. Ветер юго-западный — до 6,5 м/с.
Восход: 23 ноября солнце взойдет в 07:07.
Закат: 23 ноября солнце будет заходить в 16:17.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 8 минут.
Погода в Украине на 22 ноября
Завтра, 23 ноября, в Украине ожидается дождь и мокрый снег, но только в северных областях. На остальной территории Украины осадки маловероятны.
Напомним, сегодня, 22 ноября, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Киевской, Ровенской, Харьковской, Кировоградской и других областях, поэтому водителям и прохожим следует быть осмотрительными. Столбики термометров опустятся ниже 0, таким образом ночью температура воздуха может быть -9 °C.
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