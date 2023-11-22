Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 ноября.

Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 23 ноября, в Одессе будет облачная и влажная погода, однако утром ожидаются прояснения. Синоптики прогнозируют в течение дня сильные порывы ветра, а ночью возможны морозы до -3 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром: утром ожидается ясная погода, местами возможен туман. Температура будет -3...0 °C. Ветер северный — 3,3 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура около +3 °C. Ветер юго-западный — 5,6 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками, осадков не предполагается. Температура воздуха поднимется до +5 °C. Ветер юго-западный — до 6,5 м/с.

Восход: 23 ноября солнце взойдет в 07:07.

Закат: 23 ноября солнце будет заходить в 16:17.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 8 минут.

Погода в Украине на 22 ноября

Завтра, 23 ноября, в Украине ожидается дождь и мокрый снег, но только в северных областях. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

Напомним, сегодня, 22 ноября, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Киевской, Ровенской, Харьковской, Кировоградской и других областях, поэтому водителям и прохожим следует быть осмотрительными. Столбики термометров опустятся ниже 0, таким образом ночью температура воздуха может быть -9 °C.