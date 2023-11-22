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Вночі очікуються морози — синоптики розповіли про погоду в Одесі на завтра

22 листопада 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 листопада
Люди у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер, 23 листопада, в Одесі зберігатиметься хмарна та волога погода, проте зранку очікуються прояснення. Синоптики прогнозують протягом дня сильні пориви вітру, а вночі можливі морози до -3 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується ясна погода, місцями можливий туман. Температура становитиме -3...0 °C. Вітер північний — 3,3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +3 °C. Вітер південно-західний — 5,6 м/с. 

Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами, опадів не передбачається. Температура повітря підніметься до +5 °C. Вітер південно-західний — до 6,5 м/с. 

Схід сонця: 23 листопада сонце зійде о 07:07.
Захід сонця: 23 листопада сонце заходитиме о 16:17.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 8 хвилин.

Погода в Україні на 22 листопада

Завтра, 23 листопада, в Україні очікується дощ та мокрий сніг, проте лише у північних областях. На решті території України опади малоймовірні.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в Київській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та інших областях, тож водіям та перехожим слід бути обачними. Стовпчики термометрів опустяться нижче 0, таким чином вночі температура повітря може бути -9 °C. 

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