Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 листопада

Вночі очікуються морози — синоптики розповіли про погоду в Одесі на завтра
У четвер, 23 листопада, в Одесі зберігатиметься хмарна та волога погода, проте зранку очікуються прояснення. Синоптики прогнозують протягом дня сильні пориви вітру, а вночі можливі морози до -3 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується ясна погода, місцями можливий туман. Температура становитиме -3...0 °C. Вітер північний — 3,3 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +3 °C. Вітер південно-західний — 5,6 м/с.
Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами, опадів не передбачається. Температура повітря підніметься до +5 °C. Вітер південно-західний — до 6,5 м/с.
Схід сонця: 23 листопада сонце зійде о 07:07.
Захід сонця: 23 листопада сонце заходитиме о 16:17.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 8 хвилин.
Погода в Україні на 22 листопада
Завтра, 23 листопада, в Україні очікується дощ та мокрий сніг, проте лише у північних областях. На решті території України опади малоймовірні.
Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в Київській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та інших областях, тож водіям та перехожим слід бути обачними. Стовпчики термометрів опустяться нижче 0, таким чином вночі температура повітря може бути -9 °C.
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