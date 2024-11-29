Ночной обстрел Одесской области 29 ноября, что известно, фото

Последствия обстрелов. Фото: полиция Одесской области

В ночь на 29 ноября российские войска несколько раз атаковали Одесский район беспилотниками. Пострадали три населенных пункта. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Что известно

По данным правоохранителей, пострадали семь человек. Они получили ранения или острую реакцию на стресс. В Одесской ОВА сообщают, что четверо пострадавших госпитализированы, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней степени тяжести. Трем людям оказана помощь на месте.

Повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие дворовые постройки, газопровод и автомобили.

Последствия обстрелов. Фото: полиция Одесской области

Также, по данным областной прокуратуры, враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесчины.

Последствия обстрелов. Фото: Одесская прокуратура

На месте работают все профильные службы. Полный список разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители опрашивают граждан и собирают доказательства очередного преступления российских военных против гражданского населения.

Напомним, ночью в Одесской области была объявлена воздушная тревога и раздавались взрывы. Также враг обстреливал Киев.