Ночной обстрел Одесской области 29 ноября, что известно, фото

Ночью РФ обстреляла Одесчину — ранены люди, разрушены дома
В ночь на 29 ноября российские войска несколько раз атаковали Одесский район беспилотниками. Пострадали три населенных пункта. Информация о масштабах повреждений уточняется.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Что известно
По данным правоохранителей, пострадали семь человек. Они получили ранения или острую реакцию на стресс. В Одесской ОВА сообщают, что четверо пострадавших госпитализированы, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней степени тяжести. Трем людям оказана помощь на месте.
Повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие дворовые постройки, газопровод и автомобили.
Также, по данным областной прокуратуры, враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесчины.
На месте работают все профильные службы. Полный список разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители опрашивают граждан и собирают доказательства очередного преступления российских военных против гражданского населения.
Напомним, ночью в Одесской области была объявлена воздушная тревога и раздавались взрывы. Также враг обстреливал Киев.
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