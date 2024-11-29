Нічний обстріл Одещини 29 листопада, що відомо, фото

Наслідки обстрілу. Фото: поліція Одеської області

У ніч проти 29 листопада російські війська декілька разів атакували Одеський район безпілотниками. Постраждали три населених пункти. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Що відомо

За даними правоохоронців, постраждали семеро людей. Вони зазнали поранень або гострої реакції на стрес. Пошкоджені 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін і автомобілі.

Наслідки обстрілу. Фото: поліція Одеської області

Також, за даними обласної прокуратури, ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини.

Наслідки обстрілу. Фото: Одеська прокуратура

На місці працюють всі профільні служби. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці опитують громадян і збирають докази чергового злочину російських військових проти цивільного населення.

Нагадаємо, вночі в Одеській області була оголошена повітряна тривога й лунали вибухи. Також ворог обстрілював Київ.