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Вночі РФ обстріляла Одещину — поранені люди, зруйновані будинки

29 листопада 2024 09:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Нічний обстріл Одещини 29 листопада, що відомо, фото
Наслідки обстрілу. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У ніч проти 29 листопада російські війська декілька разів атакували Одеський район безпілотниками. Постраждали три населених пункти. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Що відомо

За даними правоохоронців, постраждали семеро людей. Вони зазнали поранень або гострої реакції на стрес. Пошкоджені 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін і автомобілі.

Вночі РФ обстріляла Одещину — поранені люди, зруйновані будинки - фото 1
Наслідки обстрілу. Фото: поліція Одеської області

Також, за даними обласної прокуратури, ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини. 

Вночі РФ обстріляла Одещину — поранені люди, зруйновані будинки - фото 2
Наслідки обстрілу. Фото: Одеська прокуратура

На місці працюють всі профільні служби. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці опитують громадян і збирають докази чергового злочину російських військових проти цивільного населення.

Нагадаємо, вночі в Одеській області була оголошена повітряна тривога й лунали вибухи. Також ворог обстрілював Київ.

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