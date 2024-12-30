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Ночью россияне обстреляли Одесчину — есть разрушения

30 декабря 2025 09:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Обстрел Одесчины в ночь на 30 декабря, все подробности
Обломки сбитого беспилотника. Фото: иллюстративное/Нацполиция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В ночь на 30 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Но есть разрушение и повреждение жилых домов.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Что известно

Украинские силы ПВО уничтожили большинство вражеских дронов, но из-за падения обломков повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов в Раздельнянском районе. Пожара не было.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесчины", — рассказал Олег Кипер.

Ночной бой

По информации Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали Украину 43 "шахедами" и беспилотниками других типов. Подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы сбили 21 дрон в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Остальные локационно потеряны.

Ночью россияне обстреляли Одесчину — есть разрушения - фото 2
Информация о сбитых беспилотниках. Фото: Воздушные силы

Напомним, поздно вечером 29 декабря в Одесской области слышали взрывы. Также президент Владимир Зеленский озвучил масштабы ракетных и дроновых атак за неделю.

Одесса война Одесская область обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы

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