Обстріл Одещини у ніч проти 30 грудня, всі подробиці

Уламки збитого безпілотника. Фото: ілюстративне/Нацполіція

У ніч на 30 грудня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Але є руйнування та пошкодження житлових будинків.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Що відомо

Українські сили ППО знищили більшість ворожих дронів, але через падіння уламків пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п'яти житлових будинків у Роздільнянському районі. Пожежі не було.

"На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", — розповів Олег Кіпер.

Нічний бій

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Україну 43 "шахедами" і безпілотниками інших типів. Підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи збили 21 дрон у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Решта локаційно втрачені.

Інформація про збиті безпілотники. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, пізно ввечері 29 грудня в Одеській області чули вибухи. Також президент Володимир Зеленський озвучив масштаби ракетних і дронових атак за тиждень.