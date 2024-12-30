Обстріл Одещини у ніч проти 30 грудня, всі подробиці

Вночі росіяни обстріляли Одещину — є руйнування
У ніч на 30 грудня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Але є руйнування та пошкодження житлових будинків.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо
Українські сили ППО знищили більшість ворожих дронів, але через падіння уламків пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п'яти житлових будинків у Роздільнянському районі. Пожежі не було.
"На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", — розповів Олег Кіпер.
Нічний бій
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Україну 43 "шахедами" і безпілотниками інших типів. Підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи збили 21 дрон у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Решта локаційно втрачені.
Нагадаємо, пізно ввечері 29 грудня в Одеській області чули вибухи. Також президент Володимир Зеленський озвучив масштаби ракетних і дронових атак за тиждень.
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