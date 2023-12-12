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Ночью враг атаковал Одесчину дронами — что известно о попадании

12 декабря 2023 10:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ночью враг атаковал Одесчину дронами — что известно о попадании
Охота на шахедов. Фото: Генштаб ВСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 12 декабря в Одесской области звучала длительная воздушная тревога. Враг атаковал регион дронами-камикадзе, к сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Ночью во время вражеской дроновой атаки силами противовоздушной обороны было уничтожено 5 БпЛА типа "Shahed-131/136":

  • в Одесской области — два БПЛА;
  • в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской — по одному БпЛА.

Кроме того, в Одесской области повреждены административные здания и технические помещения спортивного учреждения. Люди не пострадали.

Напомним, враг традиционно атаковал Украину беспилотниками типа "Shahed" в ночь на 12 декабря. Обстрел происходил из временно оккупированного Крыма. Зафиксировали 15 враждебных целей.

Также мы писали, что появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 12 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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