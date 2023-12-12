Вночі ворог атакував Одещину дронами — що відомо про влучання

Полювання на шахедів. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 12 грудня в Одеській області лунала тривала повітряна тривога. Ворог атакував регіон дронами-камікадзе, на жаль, є влучання у цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Вночі, під час ворожої дронової атаки силами протиповітряної оборони було знищено 5 БпЛА типу "Shahed-131/136":

в Одеській області — два БпЛА;

у Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській — по одному БпЛА.

Крім того, на Одещині пошкоджено адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи. Люди не постраждали.

Нагадаємо, ворог традиційно атакував Україну безпілотниками типу "Shahed" в ніч проти 12 грудня. Обстріл відбувався з тимчасово окупованого Криму. Зафіксували 15 ворожих цілей.

Також ми писали, що з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 12 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.