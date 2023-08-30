Ночью враг атаковал Одессу

Пуск ракеты "Калибр". Фото: DEFENSE EXPRESS

В ночь на 30 августа враг атаковал Украину ракетами из моря и авиации. На юге Силы обороны Украины были уничтожены все воздушные цели.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"Ночью враг совершил очередную массированную атаку по Украине.

Сначала пустил в действие ударные беспилотники типа Shahed-136", — говорится в сообщении военных.

Сколько целей уничтожили

8 ракет, среди которых "Калибры" были уничтожены силами противовоздушной обороны и Морской охраны над морем в Одесской области. Попаданий и разрушений не допущено.

Также на юге уничтожено 5 дронов:

3 над Николаевщиной,

2 над Кировоградщиной.

Моряки-пограничники сбили крылатую ракету

Позже, с использованием стратегической авиации, из акватории Черного моря россияне атаковали ракетами воздушного базирования, предположительно Х-101/Х-555/Х-55.

Сегодня ночью военнослужащие Одесского отряда морской охраны зафиксировали смертоносную стратегическую ракету, предположительно Х-101, во время выполнения задач по противоракетной обороне. По обнаруженной цели сразу открыли огонь из вооружения. Ракета взорвалась над морем.

Напомним, в ночь на 30 августа оккупанты выпустили по Украине 44 воздушных цели, в том числе 28 крылатых ракет и 16 ударных БпЛА. Украинская ПВО уничтожила все ракеты и 15 из 16 дронов.

Также мы писали, что в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы сегодня ночью, 30 августа. Перед этим сообщали о движении БпЛА в направлении региона.