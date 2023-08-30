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Вночі ворог атакував Одесу "Калібрами": скільки цілей знищили

30 серпня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вночі ворог атакував Одесу
Пуск ракети "Калібр". Фото: DEFENSE EXPRESS
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В ніч проти 30 серпня ворог атакував Україну ракетами з моря та авіації. На півдні Сили оборони України знищили усі повітряні цілі. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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"Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку по Україні.
Спочатку пустив в дію ударні безпілотники типу Shahed-136", — йдеться у повідомленні військових. 

Скільки цілей знищили

8 ракет, серед яких "Калібри", було знищено силами протиповітряної оборони та Морської охорони над морем на Одещині. Влучань та руйнувань не допущено.

Також на півдні знищено 5 дронів: 

  • 3 над Миколаївщиною,
  • 2 над Кіровоградщиною.

Моряки-прикордонники збили крилату ракету

Пізніше, з використанням стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря росіяни атакували ракетами повітряного базування, імовірно Х-101/Х-555/Х-55.

Сьогодні вночі військовослужбовці Одеського загону морської охорони зафіксували смертоносну стратегічну ракету, ймовірно Х-101, під час виконання завдання з протиракетної оборони. По виявленій цілі одразу відкрили вогонь з наявного озброєння. Ракета вибухнула над морем.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня окупанти випустили по Україні 44 повітряні цілі, зокрема 28 крилатих ракет і 16 ударних БпЛА. Українська ППО знищила усі ракети та 15 із 16 дронів.

Також ми писали, що в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи сьогодні вночі, 30 серпня. Перед цим повідомляли про рух БпЛА в напрямку регіону.

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