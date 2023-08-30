Вночі ворог атакував Одесу

Пуск ракети "Калібр". Фото: DEFENSE EXPRESS

В ніч проти 30 серпня ворог атакував Україну ракетами з моря та авіації. На півдні Сили оборони України знищили усі повітряні цілі.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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"Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку по Україні.

Спочатку пустив в дію ударні безпілотники типу Shahed-136", — йдеться у повідомленні військових.

Скільки цілей знищили

8 ракет, серед яких "Калібри", було знищено силами протиповітряної оборони та Морської охорони над морем на Одещині. Влучань та руйнувань не допущено.

Також на півдні знищено 5 дронів:

3 над Миколаївщиною,

2 над Кіровоградщиною.

Моряки-прикордонники збили крилату ракету

Пізніше, з використанням стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря росіяни атакували ракетами повітряного базування, імовірно Х-101/Х-555/Х-55.

Сьогодні вночі військовослужбовці Одеського загону морської охорони зафіксували смертоносну стратегічну ракету, ймовірно Х-101, під час виконання завдання з протиракетної оборони. По виявленій цілі одразу відкрили вогонь з наявного озброєння. Ракета вибухнула над морем.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня окупанти випустили по Україні 44 повітряні цілі, зокрема 28 крилатих ракет і 16 ударних БпЛА. Українська ППО знищила усі ракети та 15 із 16 дронів.

Також ми писали, що в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи сьогодні вночі, 30 серпня. Перед цим повідомляли про рух БпЛА в напрямку регіону.