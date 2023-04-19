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Ночью враг атаковал Одессу и область дронами-камикадзе

19 апреля 2023 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ночью враг атаковал Одессу и область дронами-камикадзе.
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ОК "Юг"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 19 апреля, Россия атаковала Одесскую область. Силам обороны удалось увеличить большинство дронов типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

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По сообщению военных, 10 ударных беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

Ночью враг атаковал Одесщину дронами-камикадзе.
Пожар после попадания в объект инфраструктуры. Фото: ОК "Юг"
Ночью враг атаковал Одесщину дронами-камикадзе.
Последствия попадания в объект инфраструктуры. Фото: ОК "Юг"

Также в ОВА напомнили о запрете на съемку мест прилетов во время воздушной тревоги.

"За съемку фото или видео есть ответственность, в том числе и уголовная", — отметил спикер ОВА Сергей Братчук.

Пока ситуация в Одессе и области остается контролируемой. Критически важная инфраструктура работает в условиях военного времени.

Напомним, cилами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины вечером 18 апреля уничтожены шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БПЛА ОТР "Орлан-10".

За 18 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 12 бронемашин, девять артиллерийских систем и 23 беспилотника разных типов.

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