Ночью враг атаковал Одессу и область дронами-камикадзе
Сегодня, 19 апреля, Россия атаковала Одесскую область. Силам обороны удалось увеличить большинство дронов типа "Shahed-131/136".
Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".
По сообщению военных, 10 ударных беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.
Также в ОВА напомнили о запрете на съемку мест прилетов во время воздушной тревоги.
"За съемку фото или видео есть ответственность, в том числе и уголовная", — отметил спикер ОВА Сергей Братчук.
Пока ситуация в Одессе и области остается контролируемой. Критически важная инфраструктура работает в условиях военного времени.
Напомним, cилами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины вечером 18 апреля уничтожены шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БПЛА ОТР "Орлан-10".
За 18 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 12 бронемашин, девять артиллерийских систем и 23 беспилотника разных типов.