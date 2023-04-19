Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вночі ворог атакував Одесу та область дронами-камікадзе arrow

Вночі ворог атакував Одесу та область дронами-камікадзе

19 квітня 2023 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вночі ворог атакував Одесу та область дронами-камікадзе
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ОК "Південь"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 квітня, Росія атакувала Одещину. Силам оборони вдалося збільшити більшість дронів типу Shahed-131/136.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

Читайте також:

За повідомленням військових, 10 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони. Зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

Вночі ворог атакував Одещину дронами-камікадзе
Пожежа після влучання в об'єкт інфраструктури. Фото: ОК "Південь"
Вночі ворог атакував Одещину дронами-камікадзе
Наслідки влучання в об'єкт інфраструктури. Фото: ОК "Південь"

Також в ОВА нагадали про заборону на зйомку місць прильотів під час повітряної тривоги. 

"За зйомку фото чи відео є відповідальність, в тому числі й кримінальна", — зазначив речник ОВА Сергій Братчук.

Наразі ситуація в Одесі та області залишається контрольованою. Критично важлива інфраструктура працює в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, cилами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України ввечері 18 квітня знищено шість дронів-камікадзе Shahed-136/131 та БпЛА ОТР "Орлан-10". 

Додамо, за 18 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів. Крім того, росіяни втратили чотири танки, 12 бронемашин, дев’ять артилерійських систем та 23 безпілотники різних типів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB