Вночі ворог атакував Одесу та область дронами-камікадзе

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ОК "Південь"

Сьогодні, 19 квітня, Росія атакувала Одещину. Силам оборони вдалося збільшити більшість дронів типу Shahed-131/136.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

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За повідомленням військових, 10 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони. Зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

Пожежа після влучання в об'єкт інфраструктури. Фото: ОК "Південь"

Наслідки влучання в об'єкт інфраструктури. Фото: ОК "Південь"

Також в ОВА нагадали про заборону на зйомку місць прильотів під час повітряної тривоги.

"За зйомку фото чи відео є відповідальність, в тому числі й кримінальна", — зазначив речник ОВА Сергій Братчук.

Наразі ситуація в Одесі та області залишається контрольованою. Критично важлива інфраструктура працює в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, cилами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України ввечері 18 квітня знищено шість дронів-камікадзе Shahed-136/131 та БпЛА ОТР "Орлан-10".

Додамо, за 18 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів. Крім того, росіяни втратили чотири танки, 12 бронемашин, дев’ять артилерійських систем та 23 безпілотники різних типів.