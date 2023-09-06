Температура моря сегодня - Черное море 6 сентября

Вода в Черном море теплая как в разгар сезона: что говорят синоптики
Бархатный сезон в самом разгаре. Одесситы и гости города наслаждаются в последние теплые дни на пляжах.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 6 сентября.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +24 до +27°С. У берега Одессы вода стала немного холоднее, впрочем, температура держится на отметке +25.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Каролино-Бугаза и железного Порта. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды достигает 25°С.
Напомним, в Турции сейчас размышляют, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Эксперты туристического бизнеса сейчас просчитывают, насколько может упасть привлекательность, если из системы все включено исключить неограниченный алкоголь.