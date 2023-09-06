Температура моря сьогодні — Чорне море 6 вересня

Вода в Чорному морі тепла як в розпал сезону: що кажуть синоптики
Оксамитовий сезон в самому розпалі. Одесити та гості міста насолоджуються останніми теплими днями на пляжах.
Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 6 вересня.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +24°С до +27°С. Біля берега Одеси вода стала трохи холоднішою, втім, температура тримається на позначці +25.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Кароліно-Бугазу та залізного Порту. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води сягає +25°С.
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