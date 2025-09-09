Видео
Вода в море возле Одессы прогрелась — последние дни для отдыха

Вода в море возле Одессы прогрелась — последние дни для отдыха

Дата публикации 9 сентября 2025 05:47
Погода в Одессе 9 сентября: жара и теплое море
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. День будет достаточно жарким, а море все еще будет теплым для купания. Поэтому насладиться бархатным сезоном еще есть возможность. Однако в области погода будет несколько хуже.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

На сегодня синоптики прогнозируют в Одессе переменную, облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут +25...+27 °С, ночью - +17...+19 °С.

Погода в Одесской области

В области сегодня будет также переменная облачность. Днем местами прогнозируют кратковременные дожди и грозу. Ночью температура составит +14...+19 °С, а днем - +25...+30 °С.

Конец курортного сезона — какой будет температура моря в Одессе - фото 1

Какая температура морской воды

Море сегодня все еще будет оставаться теплым и комфортным для купания. Его температура составит +21...+22 °С. Одесситы и гости города еще могут насладиться пляжным отдыхом.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали, какой будет погода в Киеве сегодня. А также сообщали о том, где в Украине ожидать мощную непогоду.

Светлана Силенко
