Погода в Одесі 9 вересня: спека та тепле море

Сьогодні, 9 вересня, в Одесі очікується мінлива хмарність. День буде досить спекотним, а море все ще буде теплим для купання. Тож насолодитися оксамитовим сезоном ще є можливість. Однак в області погода буде дещо гіршою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

На сьогодні синоптики прогнозують в Одесі мінливу, хмарність без істотних опадів. Удень стовпчики термометрів покажуть +25…+27 °С, вночі — +17…+19 °С.

Погода в Одеській області

В області сьогодні буде також мінлива хмарність. Вдень місцями прогнозують короткочасні дощі та грозу. Вночі температура становитиме +14...+19 °С, а вдень — + 25...+30 °С.

Яка температура морської води

Море сьогодні все ще залишатиметься теплим та комфортним для купання. Його температура складе +21…+22 °С. Одесити та гості міста ще можуть насолодитися пляжним відпочинком.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

