Погода в Одессе 10 сентября: тепло, солнечно и теплое море

Вода в море еще теплая — последний шанс отдохнуть в Одессе
Сегодня, 10 сентября, погода в Одессе будет теплой и без дождей. Температура воздуха прогреется до +27 °C. Однако море все еще порадует теплой водой. В области местами прогнозируется дождь и жара до +30 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +25...+27 °C, ночью +17...+19 °C.
Погода в Одесской области
В области также прогнозируется переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать +25...+30 °C. Видимость на автодорогах хорошая.
Какая температура морской воды
Море сегодня все еще будет теплым. Его температура будет мягкой до +21...+22 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно. А горожане и гости смогут еще насладиться купальным сезоном.
Пожарная опасность в Одесской области
Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.
