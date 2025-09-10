Видео
Вода в море еще теплая — последний шанс отдохнуть в Одессе

Вода в море еще теплая — последний шанс отдохнуть в Одессе

ru
Дата публикации 10 сентября 2025 05:37
Погода в Одессе 10 сентября: тепло, солнечно и теплое море
Люди загорают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 сентября, погода в Одессе будет теплой и без дождей. Температура воздуха прогреется до +27 °C. Однако море все еще порадует теплой водой. В области местами прогнозируется дождь и жара до +30 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Завтра в Одессе прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +25...+27 °C, ночью +17...+19 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать +25...+30 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Одеса
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот

Какая температура морской воды

Море сегодня все еще будет теплым. Его температура будет мягкой до +21...+22 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно. А горожане и гости смогут еще насладиться купальным сезоном.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали, что синоптик Диденко дала прогноз погоды по Украине на сегодня. Также мы писали, что в Киеве сегодня будет жара.

 

погода Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы море
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
