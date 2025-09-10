Відео
Україна
Вода в морі ще тепла — останній шанс відпочити в Одесі

Вода в морі ще тепла — останній шанс відпочити в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 05:37
Погода в Одесі 10 вересня: тепло, сонячно і тепле море
Люди засмагають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 вересня, погода в Одесі буде теплою та без дощів. Температура повітря прогріється до +27 °C. Проте море все ще потішить теплою водою. В області місцями прогнозується дощ та спека до +30 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Завтра в Одесі прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень складе +25...+27 °C, уночі +17...+19 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря сягатиме +25...+30 °C. Видимість на автошляхах добра.

Одеса
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот

Яка температура морської води

Море сьогодні все ще буде теплим. Його температура мягатиме до +21...+22 °C. Тож купатися сьогодні буде комфортно. А містяни та гості зможуть ще насолодитися купальним сезоном.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали, що синоптик Діденко дала прогноз погоди по Україні на сьогодні. Також ми писали, що у Києві сьогодні буде спека.

 

погода Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси море
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
