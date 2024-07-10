Отключение воды в Одессе на завтра, 11 июля: адреса

Воды не будет целые сутки — кому в Одессе отключат водоснабжение
Завтра, 11 июля, часть одесситов в Киевском районе города осталась без воды из-за ремонтных работ на объектах водопровода. Воду горожанам отключат сегодня ночью, а планируют полностью восстановить до 22:00 завтрашнего дня. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- Люстдорфская дорога, 160 — 180;
- Евгения Чикаленко, 55 — 73;
- пр. Академика Глушко, 14.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше об отключениях в Одессе
Также мы писали, что некоторые одесситы в четверг, 11 июля, остались без газа. Все работы на газопроводе планируют закончить вечером около 17:30.
В Одесской области графики почасовых отключений электроэнергии действуют круглосуточно. С распределением на группы можно ознакомиться по ссылке.
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