Отключение воды в Одессе на завтра, 11 июля: адреса

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 июля, часть одесситов в Киевском районе города осталась без воды из-за ремонтных работ на объектах водопровода. Воду горожанам отключат сегодня ночью, а планируют полностью восстановить до 22:00 завтрашнего дня. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Люстдорфская дорога, 160 — 180;

Евгения Чикаленко, 55 — 73;

пр. Академика Глушко, 14.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

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Также мы писали, что некоторые одесситы в четверг, 11 июля, остались без газа. Все работы на газопроводе планируют закончить вечером около 17:30.

В Одесской области графики почасовых отключений электроэнергии действуют круглосуточно. С распределением на группы можно ознакомиться по ссылке.