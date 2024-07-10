Відключення води в Одесі на завтра, 11 липня: адреси

Води не буде цілу добу — кому в Одесі відключать водопостачання
Завтра, 11 липня, частина одеситів у Київському районі міста залишилась без води через ремонтні роботи на об'єктах водопроводу. Воду містянам відключать сьогодні вночі, а планують повністю відновити до 22:00 завтрашнього дня. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- Люстдорфська дорога, 160 — 180;
- Євгена Чикаленка, 55 — 73;
- пр.Академіка Глушка, 14.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про відключення в Одесі
Також ми писали, що деякі одесити у четвер, 11 липня, залишились на цілий день без газу. Усі роботи на газопроводі планують закінчити увечері, близько 17:30.
Додамо, в Одеській області графіки погодинних відключень електроенергії діють цілодобово. З розподілом на групи можна ознайомитись за посиланням.
Читайте Новини.LIVE!