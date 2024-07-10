Відключення води в Одесі на завтра, 11 липня: адреси

Вода капає з крану. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 липня, частина одеситів у Київському районі міста залишилась без води через ремонтні роботи на об'єктах водопроводу. Воду містянам відключать сьогодні вночі, а планують повністю відновити до 22:00 завтрашнього дня. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

Люстдорфська дорога, 160 — 180;

Євгена Чикаленка, 55 — 73;

пр.Академіка Глушка, 14.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про відключення в Одесі

Також ми писали, що деякі одесити у четвер, 11 липня, залишились на цілий день без газу. Усі роботи на газопроводі планують закінчити увечері, близько 17:30.

Додамо, в Одеській області графіки погодинних відключень електроенергії діють цілодобово. З розподілом на групи можна ознайомитись за посиланням.