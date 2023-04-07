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Водителям следует быть внимательными: какой будет погода в Одессе и область сегодня

7 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 апреля.
Подробный прогноз погоды
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последний день рабочей недели Одессу и область окутает туман. Водителям следует быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно. Небольшой дождь.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 85%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно. Небольшой дождь.
  • Ночью и утром туман. Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.
  • На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, на пятницу, 7 апреля, ожидаются умеренные дожди в северо-восточных и восточных областях. Температура воздуха ночью будет 4-9° тепла, а днем поднимется до 12-17°. В Закарпатье и в Прикарпатье ожидается мокрый снег, с налипанием на некоторых местах. Также ночью возможны гололедицы на дорогах. Ночная температура от 0 до 5° мороза, а дневная температура будет колебаться в пределах 0-5° тепла.

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