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Водіям слід бути уважним: якою буде погода в Одесі та область сьогодні

7 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 квітня
Детальний прогноз погоди
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній день робочого тижня Одесу та область огорне туман. Водіям слід бути уважним на дорогах. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно. Невеликий дощ.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 85%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно. Невеликий дощ.
  • Вночі та вранці туман.  Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, на п'ятницю, 7 квітня, очікуються помірні дощі в північно-східних та східних областях. Температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень підніметься до 12-17°. У Закарпатті та Прикарпатті очікується мокрий сніг, з налипанням на деяких місцях. Також уночі можливі ожеледиці на дорогах. Нічна температура від 0 до 5° морозу, а денна температура коливатиметься в межах 0-5° тепла.

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