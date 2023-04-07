Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 квітня

Водіям слід бути уважним: якою буде погода в Одесі та область сьогодні
В останній день робочого тижня Одесу та область огорне туман. Водіям слід бути уважним на дорогах.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно. Невеликий дощ.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 85%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно. Невеликий дощ.
- Вночі та вранці туман. Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
За даними Укргідрометцентру, на п'ятницю, 7 квітня, очікуються помірні дощі в північно-східних та східних областях. Температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень підніметься до 12-17°. У Закарпатті та Прикарпатті очікується мокрий сніг, з налипанням на деяких місцях. Також уночі можливі ожеледиці на дорогах. Нічна температура від 0 до 5° морозу, а денна температура коливатиметься в межах 0-5° тепла.