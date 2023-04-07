Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 квітня

Детальний прогноз погоди

В останній день робочого тижня Одесу та область огорне туман. Водіям слід бути уважним на дорогах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно. Невеликий дощ.

Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість повітря — 85%.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно. Невеликий дощ.

Вночі та вранці туман. Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, на п'ятницю, 7 квітня, очікуються помірні дощі в північно-східних та східних областях. Температура повітря вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень підніметься до 12-17°. У Закарпатті та Прикарпатті очікується мокрий сніг, з налипанням на деяких місцях. Також уночі можливі ожеледиці на дорогах. Нічна температура від 0 до 5° морозу, а денна температура коливатиметься в межах 0-5° тепла.