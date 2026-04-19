Водителей из Одесчины не пускают в Молдову без техосмотра

Водителям из Одесской области, которые едут в Молдову, могут отказать в пересечении границы из-за отсутствия сертификата техосмотра. На пунктах пропуска начали строже проверять документы, подтверждающие исправность авто.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой

Техосмотр автомобиля на границе с Молдовой

Молдавские пограничники проверяют документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Речь идет об официальном сертификате техосмотра, который выдается после проверки транспортного средства на сертифицированной станции.

При осмотре специалисты оценивают исправность тормозной системы, освещения, рулевого управления, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Если такого документа нет, автомобиль могут не пропустить через границу.

Новые требования касаются всех транспортных средств. Даже новые автомобили должны иметь подтверждение технического состояния, иначе их могут не впустить в Молдову.

Какие документы нужны для пересечения границы

Кроме сертификата техосмотра, водителям нужно иметь при себе:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт на автомобиль;

международную страховку "Зеленая карта";

виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Если с водителем путешествует ребенок, нужно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. Если ребенок едет только с одним из родителей, необходимо нотариально заверенное согласие второго на выезд.

Что запрещено перевозить через границу

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях по ввозу товаров. Запрещено перевозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без соответствующих документов. В случае нарушения товары могут конфисковать, а нарушителю грозит штраф.

