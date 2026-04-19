Водіїв з Одещини не пускають до Молдови без техогляду

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Водіям з Одещини, які їдуть до Молдови, можуть відмовити у перетині кордону через відсутність сертифіката техогляду. На пунктах пропуску почали суворіше перевіряти документи, що підтверджують справність авто.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Техогляд автомобіля на кордоні з Молдовою

Молдовські прикордонники перевіряють документ, який підтверджує технічний стан автомобіля. Йдеться про офіційний сертифікат техогляду, що видається після перевірки транспортного засобу на сертифікованій станції.

Під час огляду фахівці оцінюють справність гальмівної системи, освітлення, рульового керування, рівень вихлопу та інші важливі елементи безпеки. Якщо такого документа немає, автомобіль можуть не пропустити через кордон.

Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів. Навіть нові автомобілі повинні мати підтвердження технічного стану, інакше їх можуть не впустити до Молдови.

Читайте також:

Які документи потрібні для перетину кордону

Окрім сертифіката техогляду, водіям потрібно мати при собі:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

техпаспорт на автомобіль;

міжнародну страховку "Зелена карта";

віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Якщо з водієм подорожує дитина, потрібно мати її паспорт або свідоцтво про народження. Якщо дитина їде лише з одним із батьків, необхідна нотаріально посвідчена згода другого на виїзд.

Що заборонено перевозити через кордон

Молдовські митники також нагадують про обмеження щодо ввезення товарів. Заборонено перевозити зброю, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед та саджанці без відповідних документів. У разі порушення товари можуть конфіскувати, а порушнику загрожує штраф.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча. За попередніми планами, міст має стати частиною великого південного транспортного коридору, який також відкриє прямий шлях до Болгарії та Туреччини. Станом на зараз країни фіналізують технічні домовленості для старту робіт.