Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 сентября.

Машины едут в туманный день. Фото: Новини.LIVE

Одесскую область окутает туман. Водителей предупреждают, что видимость на дорогах будет всего 200-500 метров. Кроме того, синоптики предупреждают об усиленном ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17 °С, днем ​​25-27 °С.

Температура морской воды 21-22 °С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 74%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман.

Ветер южный 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30 °С.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В четверг, 14 сентября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.