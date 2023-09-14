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Водителей предупреждают об опасности на дорогах: какой будет погода в Одесской области

14 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 сентября.
Машины едут в туманный день. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Одесскую область окутает туман. Водителей предупреждают, что видимость на дорогах будет всего 200-500 метров. Кроме того, синоптики предупреждают об усиленном ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15-17 °С, днем ​​25-27 °С.
  • Температура морской воды 21-22 °С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 74%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман.
  • Ветер южный 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30 °С.
  • На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В четверг, 14 сентября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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