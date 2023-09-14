Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 сентября.

Водителей предупреждают об опасности на дорогах: какой будет погода в Одесской области
14 сентября 2023 06:30
Машины едут в туманный день. Фото: Новини.LIVE
Одесскую область окутает туман. Водителей предупреждают, что видимость на дорогах будет всего 200-500 метров. Кроме того, синоптики предупреждают об усиленном ветре.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17 °С, днем 25-27 °С.
- Температура морской воды 21-22 °С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 74%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман.
- Ветер южный 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 25-30 °С.
- На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
В четверг, 14 сентября, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет сильные дожди, а также грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.