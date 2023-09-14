Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 вересня

Машини їдуть в туманний день. Фото: Новини.LIVE

Одеську область окутає туман. Водіїв попереджають, що видимість на дорогах буде лише 200-500 метрів. Крім того, синоптики попереджають про посилений вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27 °С.

Температура морської води 21-22 °С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 74%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, гроза. Вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °С.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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