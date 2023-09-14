Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 вересня

Водіїв попереджають про небезпеку на дорогах: якою буде погода на Одещині
14 вересня 2023 06:30
Машини їдуть в туманний день. Фото: Новини.LIVE
Одеську область окутає туман. Водіїв попереджають, що видимість на дорогах буде лише 200-500 метрів. Крім того, синоптики попереджають про посилений вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27 °С.
- Температура морської води 21-22 °С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 74%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями короткочасний дощ, гроза. Вранці місцями туман.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °С.
- На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
У четвер,14 вересня, до України прийде атмосферний фронт. Він принесе потужні дощі, а також грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.