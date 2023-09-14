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Водіїв попереджають про небезпеку на дорогах: якою буде погода на Одещині

14 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 вересня
Машини їдуть в туманний день. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Одеську область окутає туман. Водіїв попереджають, що видимість на дорогах буде лише 200-500 метрів. Крім того, синоптики попереджають про посилений вітер.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. 
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27 °С.
  • Температура морської води 21-22 °С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 74%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Місцями короткочасний дощ, гроза. Вранці місцями туман.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °С.
  • На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У четвер,14 вересня, до України прийде атмосферний фронт. Він принесе потужні дощі, а також грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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