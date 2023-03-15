Водителей Одесской области предупреждают о тумане на дорогах

Соблюдайте правила безопасной езды

По информации Украинского гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, с вечера 15 марта и всю ночь 16 марта на автомобильных дорогах Одесской области туман. Видимость будет всего 200-500 метров. В регионе объявлен I уровень опасности — желтый.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

"Просим водителей быть особенно осмотрительными, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. А также не забывать включать свет противотуманных фар", — говорится в сообщении.

Рекомендации для водителей

Увеличьте расстояние между вашим автомобилем и другими транспортными средствами, чтобы иметь достаточно времени на реакцию в случае необходимости. Включите ближний свет фар и удалите загрязнение из стекла фар. Медленная езда. Водитель должен снизить скорость движения, чтобы иметь больше времени на реакцию на непредсказуемые ситуации на дороге. Включение аварийной сигнализации. Включение аварийной сигнализации может помочь другим водителям увидеть ваш автомобиль в тумане и избежать опасных ситуаций. Будьте осторожны при обгоне. При обгоне другого автомобиля в тумане водитель должен быть особенно осторожен и убедиться, что дорога свободна от других транспортных средств. Следите за дорожными знаками. Водитель должен обращать особое внимание на дорожные знаки, которые могут предупреждать об опасности на дороге или смене скоростного режима. Сохраните покой. Водитель должен оставаться спокойным и внимательным во время поездки в тумане во избежание опасности и сохранить свою жизнь и жизнь пассажиров.

Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает единый контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.

При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий:

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;

Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Рекомендации для пешеходов

используйте верхнюю одежду или головные уборы с ситлоотражающими элементами; переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны; меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

Напомним, в среду, 15 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидается дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах.