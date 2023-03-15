Водителей Одесской области предупреждают о тумане на дорогах
По информации Украинского гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, с вечера 15 марта и всю ночь 16 марта на автомобильных дорогах Одесской области туман. Видимость будет всего 200-500 метров. В регионе объявлен I уровень опасности — желтый.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.
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"Просим водителей быть особенно осмотрительными, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. А также не забывать включать свет противотуманных фар", — говорится в сообщении.
Рекомендации для водителей
- Увеличьте расстояние между вашим автомобилем и другими транспортными средствами, чтобы иметь достаточно времени на реакцию в случае необходимости.
- Включите ближний свет фар и удалите загрязнение из стекла фар.
- Медленная езда. Водитель должен снизить скорость движения, чтобы иметь больше времени на реакцию на непредсказуемые ситуации на дороге.
- Включение аварийной сигнализации. Включение аварийной сигнализации может помочь другим водителям увидеть ваш автомобиль в тумане и избежать опасных ситуаций.
- Будьте осторожны при обгоне. При обгоне другого автомобиля в тумане водитель должен быть особенно осторожен и убедиться, что дорога свободна от других транспортных средств.
- Следите за дорожными знаками. Водитель должен обращать особое внимание на дорожные знаки, которые могут предупреждать об опасности на дороге или смене скоростного режима.
- Сохраните покой. Водитель должен оставаться спокойным и внимательным во время поездки в тумане во избежание опасности и сохранить свою жизнь и жизнь пассажиров.
Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает единый контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.
При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий:
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
- Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Рекомендации для пешеходов
- используйте верхнюю одежду или головные уборы с ситлоотражающими элементами;
- переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
- меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.
Напомним, в среду, 15 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидается дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах.