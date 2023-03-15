Водіїв Одещини попереджають про туман на дорогах
За інформацією Українського гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, з вечора 15 березня та впродовж всієї ночі 16 березня на автомобільних дорогах Одеської області туман. Видимість буде всього 200-500 метрів. В регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.
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"Просимо водіїв бути особливо обачними, обирати помірну швидкість та дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами. А також, не забувати вмикати світло протитуманних фар", — йдеться в повідомленні.
Рекомендації для водіїв
- Збільште відстань між вашим автомобілем та іншими транспортними засобами, щоб мати достатньо часу на реакцію в разі потреби.
- Увімкніть ближнє світло фар і уберіть забруднення зі скла своїх фар.
- Повільна їзда. Водій повинен зменшити швидкість руху, щоб мати більше часу на реакцію на непередбачувані ситуації на дорозі.
- Увімкнення аварійної сигналізації. Увімкнення аварійної сигналізації може допомогти іншим водіям побачити ваш автомобіль в тумані та уникнути небезпечних ситуацій.
- Будьте обережні при обгоні. При обгоні іншого автомобіля в тумані водій має бути особливо обережним та переконатися, що дорога вільна від інших транспортних засобів.
- Слідкуйте за дорожніми знаками. Водій має звертати особливу увагу на дорожні знаки, які можуть попереджати про небезпеку на дорозі або зміну швидкісного режиму.
- Збережіть спокій. Водій має залишатися спокійним та уважним під час поїздки в тумані, щоб уникнути небезпеки та зберегти своє життя та життя пасажирів.
Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації цілодобово працює єдиний контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.
У разі надзвичайних ситуацій діють номери гарячих ліній:
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;
- Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Рекомендації для пішоходів
- використовуйте верхній одяг чи головні убори з сітловідбивальними елементами;
- переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
- менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.
Нагадаємо, у середу, 15 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується дощ, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.