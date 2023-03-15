Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Водіїв Одещини попереджають про туман на дорогах arrow

Водіїв Одещини попереджають про туман на дорогах

15 березня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дотримуйтесь правил безпечної їзди
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, з вечора 15 березня та впродовж всієї ночі 16 березня на автомобільних дорогах Одеської області туман. Видимість буде всього 200-500 метрів. В регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Читайте також:

"Просимо водіїв бути особливо обачними, обирати помірну швидкість та дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами. А також, не забувати вмикати світло протитуманних фар", — йдеться в повідомленні. 

Рекомендації для водіїв

  1. Збільште відстань між вашим автомобілем та іншими транспортними засобами, щоб мати достатньо часу на реакцію в разі потреби.
  2. Увімкніть ближнє світло фар і уберіть забруднення зі скла своїх фар.
  3. Повільна їзда. Водій повинен зменшити швидкість руху, щоб мати більше часу на реакцію на непередбачувані ситуації на дорозі.
  4. Увімкнення аварійної сигналізації. Увімкнення аварійної сигналізації може допомогти іншим водіям побачити ваш автомобіль в тумані та уникнути небезпечних ситуацій.
  5. Будьте обережні при обгоні. При обгоні іншого автомобіля в тумані водій має бути особливо обережним та переконатися, що дорога вільна від інших транспортних засобів.
  6. Слідкуйте за дорожніми знаками. Водій має звертати особливу увагу на дорожні знаки, які можуть попереджати про небезпеку на дорозі або зміну швидкісного режиму.
  7. Збережіть спокій. Водій має залишатися спокійним та уважним під час поїздки в тумані, щоб уникнути небезпеки та зберегти своє життя та життя пасажирів.

Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації  цілодобово працює єдиний контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.

У разі надзвичайних ситуацій діють номери гарячих ліній:

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" —  15-01;
  • Департамент міського господарства (диспетчерська) —  (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Рекомендації для пішоходів

  1. використовуйте верхній одяг чи головні убори з сітловідбивальними елементами;
  2. переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
  3. менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

Нагадаємо, у середу, 15 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується дощ, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

18:52 У Міноборони показали, як одеська тероборона мужньо захищає Бахмут

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

18:43 Запам'ятайте, щоб не отруїтися: коли додавати лавровий лист у суп

Новина з фото

18:36Росіяни атакували Марганець: загинули дві жінки, пошкоджені житлові будинки

Новина з фото

18:34 У Маріуполі помітили нові позначки на техніці росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з фото

18:27 На Львівщині вводять е-квиток в автобусах: подробиці

Новина з фото

18:20 Одеські шаблісти завоювали золоту та срібну медалі національних змагань

18:13 Суд взяв під варту колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який не вніс застави

18:11 Нацбанк назвав найважливіші об’єкти платіжної інфраструктури в Україні: список

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з відео

17:05 З’явився указ президента про звільнення Максима Марченка

Новина з відео

14:20 Критична інфраструктура на Одещині працюватиме навіть попри обстріли, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова — пошкоджено навчальний заклад

Новина з відео

14:06Українські військові ефектно "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-24 у Бахмуті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:52 Мешканець Маріуполя показав свою квартиру після "хазяйнування" окупантів

Новина з відео

13:12 Гуменюк розповіла, коли може відбутись черговий масований обстріл

Новина з відео

13:05 ​​​​​​​У Криму окупанти почали готувати до війни школярів

Новина з відео

11:52​​​​Росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем

Новина з відео

11:30 В Україні вперше покажуть фільм про деокупацію острова Зміїний

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

18:24Історія харківської косметологині, яка повернулась до життя завдяки роботі

Ексклюзив

17:36Як українцям не потрапити на гачок фінансових пірамід

Актуальне по темі

None 15 Березень 18:53

У Міноборони показали, як одеська тероборона мужньо захищає Бахмут

None 15 Березень 15:02

Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

None 15 Березень 18:43

Запам'ятайте, щоб не отруїтися: коли додавати лавровий лист у суп

None 15 Березень 18:37

Росіяни атакували Марганець: загинули дві жінки, пошкоджені житлові будинки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB