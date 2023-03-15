Водіїв Одещини попереджають про туман на дорогах

Дотримуйтесь правил безпечної їзди

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, з вечора 15 березня та впродовж всієї ночі 16 березня на автомобільних дорогах Одеської області туман. Видимість буде всього 200-500 метрів. В регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

"Просимо водіїв бути особливо обачними, обирати помірну швидкість та дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами. А також, не забувати вмикати світло протитуманних фар", — йдеться в повідомленні.

Рекомендації для водіїв

Збільште відстань між вашим автомобілем та іншими транспортними засобами, щоб мати достатньо часу на реакцію в разі потреби. Увімкніть ближнє світло фар і уберіть забруднення зі скла своїх фар. Повільна їзда. Водій повинен зменшити швидкість руху, щоб мати більше часу на реакцію на непередбачувані ситуації на дорозі. Увімкнення аварійної сигналізації. Увімкнення аварійної сигналізації може допомогти іншим водіям побачити ваш автомобіль в тумані та уникнути небезпечних ситуацій. Будьте обережні при обгоні. При обгоні іншого автомобіля в тумані водій має бути особливо обережним та переконатися, що дорога вільна від інших транспортних засобів. Слідкуйте за дорожніми знаками. Водій має звертати особливу увагу на дорожні знаки, які можуть попереджати про небезпеку на дорозі або зміну швидкісного режиму. Збережіть спокій. Водій має залишатися спокійним та уважним під час поїздки в тумані, щоб уникнути небезпеки та зберегти своє життя та життя пасажирів.

Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації цілодобово працює єдиний контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.

У разі надзвичайних ситуацій діють номери гарячих ліній:

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;

Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Рекомендації для пішоходів

використовуйте верхній одяг чи головні убори з сітловідбивальними елементами; переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними; менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

Нагадаємо, у середу, 15 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується дощ, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.