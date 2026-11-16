Российские военные бежали из Приднестровья после вторжения в Украину

Военные РФ в Приднестровье. Фото иллюстративное: российские СМИ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину часть военнослужащих российской группировки в Приднестровье расторгла контракты и покинула службу. Они опасались, что Кремль задействует их в боевых действиях против Украины. В то же время большинство личного состава российских подразделений в регионе составляют местные жители.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью бывшего депутата парламента Молдовы, эксперта по вопросам региональной безопасности Оазу Нантоя.

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Военные уходили со службы

По словам Оазу Нантоя, после 24 февраля 2022 года среди военнослужащих российской группировки были случаи расторжения контрактов. По словам эксперта, ему рассказывали о конкретных людях, которые покинули службу и бежали в Молдову. Причиной стало опасение, что российские власти используют подразделения, дислоцированные в Приднестровье, для военных действий против Украины.

"Мне рассказывали о конкретных случаях, когда люди расторгали контракты и бежали на правый берег Днестра, поскольку боялись, что режим Путина использует эту группировку в военных действиях против Украины", — рассказал Оазу Нантой.

Эксперт подчеркнул, что такие случаи не носили массовый характер. Оазу Нантой также напомнил, что 28 февраля 2022 года Украина в одностороннем порядке закрыла участок государственной границы с Приднестровьем.

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Кто служит в Приднестровье

По словам Оазу Нантоя, в составе Оперативной группы российских войск на территории Молдовы находятся как военные, прибывшие непосредственно из России, так и местные жители левого берега Днестра. Эксперт сослался на данные, которые ранее озвучивал министр обороны Молдовы Анатолий Носатый. По его словам, непосредственно из России прибыли примерно 180 офицеров. Остальные военнослужащие — это жители Приднестровья, имеющие российское гражданство.

Некоторые из них, как отметил Оазу Нантой, никогда не бывали в России. Они подписали контракты и поступили на службу в российские воинские подразделения за денежное вознаграждение.

Новини.LIVE сообщали о возможном размещении российских ретрансляторов для дронов в Приднестровье. Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук предположил, что такое оборудование может помогать россиянам управлять беспилотниками во время атак на Одесскую область. По его словам, на эту версию указывают маршруты полётов дронов через территорию Молдовы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинская разведка следит за российскими военными в Приднестровье. Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Россия пытается привлекать местных жителей в свою армию. По его словам, украинские военные контролируют ситуацию на границе и готовятся к различным сценариям. Он подчеркнул, что разведка отслеживает возможные перемещения и подготовку российских подразделений.

Новини.LIVE также сообщали о новой оценке запасов боеприпасов в Ковбасной. По данным молдавских спецслужб, на складах примерно в двух километрах от границы с Одесской областью остается около 14 тысяч тонн боеприпасов. Из них непосредственно взрывчатые вещества составляют ориентировочно 2,8 тысячи тонн. Эксперты считают одновременную детонацию всего арсенала маловероятной, однако старые боеприпасы остаются опасными.