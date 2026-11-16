Російські військові тікали з Придністров'я після вторгнення в Україну

Військові РФ у Придністров'ї. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частина військовослужбовців російського угруповання у Придністров'ї розірвала контракти та залишила службу. Вони побоювалися, що Кремль залучить їх до бойових дій проти України. Водночас більшість особового складу російських підрозділів у регіоні становлять місцеві жителі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю колишнього депутата парламенту Молдови, експерта з питань регіональної безпеки Оазу Нантоя.

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Військові залишали службу

За словами Оазу Нантоя, після 24 лютого 2022 року серед військовослужбовців російського угруповання були випадки розірвання контрактів. За словами експерта, йому розповідали про конкретних людей, які залишили службу та втекли в Молдову. Причиною стало побоювання, що російська влада використає підрозділи, розміщені у Придністров'ї, для військових дій проти України.

"Мені розповідали про конкретні випадки, коли люди розривали контракти й тікали на правий берег Дністра, оскільки боялися, що режим Путіна використає це угруповання у військових діях проти України", — розповів Оазу Нантой.

Експерт наголосив, що такі випадки не були масовими. Оазу Нантой також нагадав, що 28 лютого 2022 року Україна в односторонньому порядку закрила ділянку державного кордону з Придністров'ям.

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Хто служить у Придністров'ї

За словами Оазу Нантоя, у складі Оперативної групи російських військ на території Молдови перебувають як військові, які прибули безпосередньо з Росії, так і місцеві жителі лівобережжя Дністра. Експерт послався на дані, які раніше озвучував міністр оборони Молдови Анатолій Носатий. За його словами, безпосередньо з Росії прибули приблизно 180 офіцерів. Решта військовослужбовців — це мешканці Придністров'я, які мають російське громадянство.

Деякі з них, як зазначив Оазу Нантой, ніколи не бували в Росії. Вони підписали контракти та вступили на службу до російських військових підрозділів за грошову винагороду.

Новини.LIVE розповідали про можливе розміщення російських ретрансляторів для дронів у Придністров'ї. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук припустив, що таке обладнання може допомагати росіянам керувати безпілотниками під час атак на Одещину. За його словами, на цю версію вказують маршрути польотів дронів через територію Молдови.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українська розвідка стежить за російськими військовими у Придністров'ї. Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Росія намагається залучати місцевих жителів до своєї армії. За його словами, українські військові контролюють ситуацію на кордоні та готуються до різних сценаріїв. Він наголосив, що розвідка відстежує можливі переміщення й підготовку російських підрозділів.

Новини.LIVE також повідомляли про нову оцінку запасів боєприпасів у Ковбасній. За даними молдовських спецслужб, на складах приблизно за два кілометри від кордону з Одещиною залишається близько 14 тисяч тонн боєприпасів. Із них безпосередньо вибухові речовини становлять орієнтовно 2,8 тисячі тонн. Експерти вважають одночасну детонацію всього арсеналу малоймовірною, проте старі боєприпаси залишаються небезпечними.