ВСУ в Донецком направлении задержали предателя

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

После оккупации Крыма перешел на сторону России и воевал против Украины. Бойцам ВСУ удалось на Донецком направлении взять в плен предателя чьи родители до сих пор живут в Полтавской области.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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Предал Украину

Уроженец Полтавской области до 2014 года проходил службу в Симферополе. После аннексии полуострова добровольно принял присягу на верность россиянам. В 2022 году после полномасштабного вторжения предатель пошел воевать против Украины в составе 123 отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Только сейчас он попал в плен на Донецком направлении. Как выяснилось, родители предателя до сих пор живут в родном городе на Полтавщине.

Какое наказание грозит

Бывшему военному Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона уже сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Мужчине грозит наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, мы также писали о известном музыканте, который присоединился к рядам ВСУ. А также об киевском судье, который профинансировал армию РФ за государственные средства.