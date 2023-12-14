Влажные мечты — кремлевский диктатор назвал Одессу российским городом
Сегодня, 14 декабря, в России состоялась пресс-конференция Путина об итогах года. Кремлевский диктатор снова назвал Одессу исторически "русским городом".
Об этом Новини.LIVE узнали из российских СМИ.
По словам пожилого "историка", Причерноморье никогда не принадлежало Украине, ведь после ряда русско-турецких войн оно отошло к Российской империи. В частности, диктатор отметил именно Крым и Одессу, которую якобы "с нуля построила" Екатерина II, а Украине эти земли "передал в пользование" Ленин.
"Этот регион всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. К чему здесь Украина? Она никакого отношения вообще не имеет к этим землям", — сказал военный преступник.
О чем еще говорил Путин
Путин подчеркнул, что цели так называемой "спецоперации РФ" не изменяются, главная цель — "денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины". Он так далее мечтает о "нацисте Бандере", "украинских фашистах, сидящих в киевских кабинетах" и накачивании оружия от США.
Напомним, что перед пресс-конференцией Путина в Москве хакеры атаковали официальный сайт Кремля. Если перейти на страницу, то там появляется сообщение о том, что "невозможно получить доступ к сайту".
Читайте Новини.LIVE!