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Влажные мечты — кремлевский диктатор назвал Одессу российским городом

14 декабря 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Влажные мечты — кремлевский диктатор назвал Одессу российским городом
Путин во время пресс-конференции. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 14 декабря, в России состоялась пресс-конференция Путина об итогах года. Кремлевский диктатор снова назвал Одессу исторически "русским городом".

Об этом Новини.LIVE узнали из российских СМИ.

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По словам пожилого "историка", Причерноморье никогда не принадлежало Украине, ведь после ряда русско-турецких войн оно отошло к Российской империи. В частности, диктатор отметил именно Крым и Одессу, которую якобы "с нуля построила" Екатерина II, а Украине эти земли "передал в пользование" Ленин.

"Этот регион всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. К чему здесь Украина? Она никакого отношения вообще не имеет к этим землям", — сказал военный преступник.

О чем еще говорил Путин

Путин подчеркнул, что цели так называемой "спецоперации РФ" не изменяются, главная цель — "денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины". Он так далее мечтает о "нацисте Бандере", "украинских фашистах, сидящих в киевских кабинетах" и накачивании оружия от США.

Напомним, что перед пресс-конференцией Путина в Москве хакеры атаковали официальный сайт Кремля. Если перейти на страницу, то там появляется сообщение о том, что "невозможно получить доступ к сайту".

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