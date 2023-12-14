Вологі мрії — кремлівський диктатор назвав Одесу російським містом

Путін під час пресконференції. Фото: скриншот

Сьогодні, 14 грудня, в Росії відбулася пресконференція Путіна про підсумки року. Кремлівський диктатор знову назвав Одесу історично "руським містом".

Про це Новини.LIVE дізналися з російських ЗМІ.

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За словами літнього "історика", Причорноморʼя ніколи не належало Україні, адже після низки російсько-турецьких війн воно відійшло Російській імперії. Зокрема, диктатор наголосив саме на Криму та Одесі, яку начебто "з нуля збудувала" Катерина ІІ, а Україні ці землі "передав у користування" Лєнін.

"Цей регіон завжди був проросійським, тому що це історично російські території. До чого тут Україна? Вона ніякого стосунку взагалі не має до цих земель", — сказав військовий злочинець.

Про що ще говорив Путін

Путін наголосив, що цілі так званої "спецоперації РФ" не змінюються, головна мета — "денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус України". Він так далі марить про "нациста Бандеру", "українських фашистів, які сидять у київських кабінетах" та накачуванням зброї від США.

Нагадаємо, що перед пресконференцією Путіна у Москві хакери атакували офіційний сайт Кремля. Якщо перейти на сторінку, то там з'являється повідомлення про те, що "не вдається отримати доступ до сайту".