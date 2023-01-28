Вакарчук спел для одесских защитников Бахмута

Артист постоянно поддерживал украинцев в горячих точках

Одесских бойцов, защищающих наш покой на востоке Украины, посетил Святослав Вакарчук. Артист в прифронтовом Бахмуте спел для Рыцарей Зимнего похода.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" отметил, что со времени полномасштабной войны встречался с защитниками страны более 170 раз, но начало этих встреч было именно в Одессе, с воинами 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

"У памятного для Одессы места — памятника Дюку, меня встретили ребята и пригласили попеть в части. С тех пор, а это был март 2022 года, я стараюсь быть с ними всегда", — подчеркнул Вакарчук.

Ранее мы писали, что украинский исполнитель в полуразрушенном, но несокрушимом Бахмуте записал видеообращение к украинцам. Фронтмен группы "Океан Эльзы" записал его на одной из центральных улиц города, название которого знают почти во всем мире.

Напомним, что в районе Соледара и Бахмута продолжаются ожесточенные бои. российские оккупационные войска не имеют полного контроля ни над одним из этих городов. Как отметил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пока российским оккупационным войскам не удалось полностью захватить Соледар и Бахмут Донецкой области.

В свою очередь, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские защитники работают на максимальное истощение российских войск у Соледара на Бахмутском направлении. Это необходимо, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.

Также Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Российские военные пытаются пойти в наступление, однако их ждет поражение. По его словам, Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово — общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели.

ФОТО: 28 ОМБр