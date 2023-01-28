Вакарчук заспівав для одеських захисників Бахмута

Артист постійно підтримував українців у гарячих точках

До одеських бійців, які боронять наш спокій на сході України, завітав Святослав Вакарчук. Артист у прифронтовому Бахмуті заспівав для Лицарів Зимового походу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" зауважив, що з часу повномасштабної війни зустрічався з захисниками країни понад 170 разів, але початок цих зустрічей був саме в Одесі, з воїнами 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

"Біля пам'ятного для Одеси місця — пам'ятника Дюку, мене зустріли хлопці та запросили поспівати в частині. З того часу, а це був березень 2022 року, я намагаюсь бути з ними завжди", — наголосив Вакарчук.

Раніше ми писали, що український виконавець у напівзруйнованому, але незламному Бахмуті записав відеозвернення до українців. Фронтмен гурту "Океан Ельзи" записав його на одній із центральних вулиць міста, назву якого знають чи не у всьому світі.

Нагадаємо, що в районі Соледара та Бахмута тривають запеклі бої. Російські окупаційні війська не мають повного контролю над жодним із цих міст. Як зазначив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, поки що російським окупаційним військам не вдалося повністю захопити Соледар та Бахмут Донецької області.

Своєю чергою, речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку. Це потрібно, щоб навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

Також Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас триває. Російські військові намагаються піти у наступ, проте їх чекає поразка. За його словами, Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове — загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні.

ФОТО: 28 ОМБр