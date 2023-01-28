Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Вони гарячі й нескорені": Вакарчук заспівав для одеських захисників Бахмута arrow

"Вони гарячі й нескорені": Вакарчук заспівав для одеських захисників Бахмута

28 січня 2023 12:30
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
Вакарчук заспівав для одеських захисників Бахмута
Артист постійно підтримував українців у гарячих точках
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

До одеських бійців, які боронять наш спокій на сході України, завітав Святослав Вакарчук. Артист у прифронтовому Бахмуті заспівав для Лицарів Зимового походу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Читайте також:

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" зауважив, що з часу повномасштабної війни зустрічався з захисниками країни понад 170 разів, але початок цих зустрічей був саме в Одесі, з воїнами 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

"Біля пам'ятного для Одеси місця — пам'ятника Дюку, мене зустріли хлопці та запросили поспівати в частині. З того часу, а це був березень 2022 року, я намагаюсь бути з ними завжди", — наголосив Вакарчук.

Раніше ми писали, що український виконавець у напівзруйнованому, але незламному Бахмуті записав відеозвернення до українців. Фронтмен гурту "Океан Ельзи" записав його на одній із центральних вулиць міста, назву якого знають чи не у всьому світі. 

Нагадаємо, що в районі Соледара та Бахмута тривають запеклі бої. Російські окупаційні війська не мають повного контролю над жодним із цих міст. Як зазначив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, поки що російським окупаційним військам не вдалося повністю захопити Соледар та Бахмут Донецької області.

Своєю чергою, речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку. Це потрібно, щоб навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

Також Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас триває. Російські військові намагаються піти у наступ, проте їх чекає поразка. За його словами, Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове — загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні.

ФОТО: 28 ОМБр

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

14:07 Суд засадив за ґрати мешканця Донецької області за співпрацю з рф

14:00 Працюватимуть безперервно: комунальні служби Одеси перевели в посилений режим роботи

Новина з фото

13:56 На Закарпатті депутатка облради зобразила область в кольорах угорського прапора

13:44 Як вплине на ринок палива ембарго на російський дизель у лютому: прогноз експерта

13:38 США готуються до війни з Китаєм у 2025 році, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:32 Знайшли пораненим серед поля: на Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні

13:23 Другий теракт за добу: в Єрусалимі знову стрілянина

13:15 Допомога багатодітним сім'ям: у Миколаєві відкриють соціальний центр

13:13 Скільки росіян загинуло у Макіївці у перший день нового року: відповідь британської розвідки

13:00 НМТ 2023: яким буде тестування цьогоріч та до чого готуватися випускникам

Новина з відео

12:02 Археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Новина з відео

09:28 Одна з візитівок Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 січня: Левам — час пробачити образи, Скорпіонам — спілкування з рідними

Новина з відео

20:57 Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф, — Зеленський

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:41 ​​​​​​​На Київщині поліція спіймала водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Ексклюзив

18:00 Встигнути за годину все: як одесити прилаштувались до відключень світла

Новина з відео

15:47 Тримав ножа біля горла: на Київщині поліцейські врятували хлопця, який хотів покінчити життя самогубством

Новина з відео

14:50 У Чорному морі збільшилась кількість кораблів рф, — Гуменюк

Новина з відео

12:03 Дорофєєва презентувала емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку написала з бойфрендом Кацуріним

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Актуальне по темі

None 28 Січень 14:05

Суд засадив за ґрати мешканця Донецької області за співпрацю з рф

None 28 Січень 13:32

Працюватимуть безперервно: комунальні служби Одеси перевели в посилений режим роботи

None 28 Січень 13:56

На Закарпатті депутатка облради зобразила область в кольорах угорського прапора

None 28 Січень 14:00

Як вплине на ринок палива ембарго на російський дизель у лютому: прогноз експерта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB