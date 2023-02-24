Как изменилась жизнь одесситов за год войны - опрос.

Многие украинцы нашли свой дом в Одессе

24 февраля 2022 дата, которая навсегда вошла в историю Украины. Этот год был тяжелым и судьбоносным. Кто начинал жизнь заново, а кто потерял самое ценное.

Как изменилась жизнь одесситов за время полномасштабного вторжения, узнавали журналисты Новини.LIVE.

"Слезы и страх"

Мало кто верил в разрешение войны в центре Европы, однако она длится уже целый год. Победу приближают украинские воины, которые первыми взяли на себя удар. По словам Дарьи, ее и дочь Камилу муж уговорил переехать из родного города.

"Год, думаю для всех был тяжелый. Мы сами из Кропивницкого, так случилось, что мы переехали в Одессу. Не скажу, что в Кропивницком не было взрывов, мы их так же слышали. Нам тяжело с ребенком, если бы были одни, было бы легче. А с ребенком ты бежишь в бомбоубежище и молишься Богу. Муж мне ничего не говорил, но я понимала, что война будет. Я была с родителями, а человек в боевой зоне. Тогда он попал под авиаобстрел, мы были в слезах. Пережили большой страх за родного человека", — вспоминает Дарья.

Компания одесситов говорит, что очевидным изменением их жизни является переход на украинский язык. Это первые шаги к новой Украине, у которой будет светлое будущее. Однако молодые люди Дмитрий, Елена и Валентина признаются, что первые попадания российских ракет стерли веру в общее будущее с агрессором.

"Ужасно изменилась, в худшую сторону. Мы живы и слава Богу. Но было дико, страшно и грустно. До сих пор есть ненависть и злоба. Я думал, что не может человек начинать полномасштабную войну в центре Европы. Не верил в первые взрывы, а тот первый день запомню на всю жизнь. После победы Украина будет ключевой в этом регионе, будет диктовать свои условия. А какие выводы, если без нецензурной лексики, то мы все знаем кто такая русская, куда им идти и кто такой пути", — рассказали одесситы.

"Надо к психологу"

Осознание того, что российские войска зашли на территорию суверенного государства и планирует захватить его, полностью ударило по нервной системе украинцев. И хотя в планы россиян не входило, что им будут сопротивляться наши граждане, паника и переживания оставили свой след.

"Ну как изменилось, нервы "подкачивают", а так держимся, крепимся и верим в лучшее будущее. Дома была, я ничего не понимала и, по правде говоря, пол войны не понимала за что все это. Все понимание о "братских" народах с войной ушло в небытие", — говорит одесситка Татьяна.

Сложно переживает разлуку с родным городом, говорит харьковчанка Татьяна. Ракета, выпущенная россиянами, уничтожила имущество женщины, но она обретает покой в работе.

"Я харьковчанка, живу в 20 км от границы. Ну психически... Я частый гость здесь, но езжу посмотреть, как там мое имущество. Дачи нет, потому что эти паскуды разбомбили. Когда приезжаю сюда, то, конечно, у меня настроение хорошее, да в душе я уже больной человек. Когда закончится война, все деньги пойдут на психолога", — рассказала Татьяна.

"Как вы думаете, как она может быть эта жизнь. Мы из Херсона, переселенцы, не очень так хорошо, но будет лучше, все будет Украина. Все родственники, которые в России, они остались там. И пусть так будет дальше. Они не понимают нас, а убеждать трудно. Время покажет, кто за что боролся, и как будет кому хорошо", — рассказала Наталья херсонка.

"Почти ничего не изменилось"

Есть и одесситы, которые не почувствовали изменений в употреблении с началом войны. Владимир рассказал, что ровно год назад предвкушал, что полномасштабное вторжение состоится, поэтому дочь и внучку отправил в безопасное место.

"Как работал, так и работаю, практически ничего не изменилось, разве что разлука с внучкой и все. А так, ничего честно сказать, ожидал что такое может произойти. На сколько я знаю, рф, то этого стоило ожидать", — рассказал Владимир.

"Трудно смириться"

Для опрошенных одесситов и гостей города война не отошла на другой план. Наталья благодарит вооруженные силы Украины за то, что имеет возможность работать и, самое главное, что благодаря нашим воинам она не уезжала из Одессы.

"Такое впечатление, что 24 февраля продолжается до сих пор и сегодня это чувствуется особенно. Тогда была паника. К счастью Одессу не взяли в оккупацию, мы можем жить и работать. Спасибо ВСУ. У меня было судьбоносное решение 24 февраля остаться в Одессе. Было страшно Больно, что знакомые умирают на войне, трудно смириться. После победы, мне кажется, я буду так сильно плакать, что это наконец-то закончилось. Нам есть кого вспомнить и быть кому благодарным, язык и наши ценности", — ответила Наталья.

Одесса стала, если не новым домом, то пунктом пребывания для надеющихся вот-вот вернуться в Николаев, Херсон, Запорожье, Харьков и Донбасс. Важнейшим изменением в жизни граждан есть то, что мы объединились в самые сложные времена с начала независимости Украины. Верим, что дальше будут изменения к лучшему.