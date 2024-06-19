На прибрежной зоне Одесской области сообщают о попадании — что известно

Искандер-К - вариант с использованием двух крылатых ракет Р-500 Фото: Иллюстративное, Минобороны РФ

Оккупанты нанесли удар по прибрежной зоне Одесской области. В результате попадания был поврежден рекреационный объект, пострадавших пока нет. Жителей юга просят быть осторожными и не пренебрегать воздушными тревогами.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в среду, 19 июня.

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Вечером 19 июня русская армия снова атаковала прибрежную зону Одесщины. В результате попадания была повреждена рекреационная инфраструктура и возникло возгорание сухой травы на открытой местности, пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших пока нет.

В Воздушных силах юга сообщают, что небо над регионом насыщено разведывательными дронами, собирающими данные.

"Враг не прекращает террор и тактику точечных ракетных ударов с применением баллистики. Поэтому будьте внимательны к сигналам воздушных тревог и помните, что баллистическая угроза слишком скоростная", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил юга. Фото: скриншот



Напомним, что российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковского и Купянского районов. Сейчас известно об одной жертве и троих раненых.

Также во время воздушной тревоги в среду, 19 июня, на окраине Харькова раздался мощный взрыв , предположительно, оккупанты применили КАБы.