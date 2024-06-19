На прибережній зони Одеської області повідомляють про влучання — що відомо

Іскандер-К - варіант із використанням двох крилатих ракет Р-500 Фото: ілюстративне, Міноборони РФ

Окупанти завдали удар по прибережній зоні Одеської області. Внаслідок влучання було пошкоджено рекреаційний об'єкт, постраждалих наразі немає. Жителів півдня просять бути обережними і не нехтувати повітряними тривогами.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у середу, 19 червня.

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Ввечері 19 червня російська армія знову атакувала прибережну зону Одещини. Внаслідок влучання було пошкоджено рекреаційну інфраструктуру та виникло загорання сухої трави на відкритій місцевості, пожежу ліквідували. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

У Повітряних силах півдня повідомляють, що небо над регіоном насичене розвідувальними дронами, які збирають дані.

"Ворог не припиняє терор та тактику точкових ракетних ударів із застосуванням балістики. Тож будьте уважні до сигналів повітряних тривог і памʼятайте, що балістична загроза надто швидкісна", — йдеться в повідомленні.

Допис Повітряних сил півдня. Фото: скриншот



Нагадаємо, що російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених.

Також під час повітряної тривоги у середу, 19 червня, на околиці Харкова пролунав потужний вибух, імовірно, окупанти застосували КАБи.