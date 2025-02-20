Из-за атак врага на Одессу ранены местные жители и есть проблемы с энергообеспечением

Спасатели ГСЧС

Враг второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками. В результате сегодняшнего удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Об этом сообщает в Telegram глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Пострадал один человек, 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

Сейчас все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий как сегодняшней, так и вчерашней атак. В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света сейчас 89500 абонентов. Работы продолжаются круглосуточно.