Через атаки ворога на Одесу поранені місцеві мешканці та є проблеми з енергозабезпеченням

Рятувальники ДСНС

Ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок сьогоднішнього удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

Про це повідомляє в Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Постраждала одна людина, 55-річний чоловік госпіталізований у стані середнього ступеню важкості.

Також через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Наразі всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків як сьогоднішньої, так і вчорашньої атак. Внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89500 абонентів. Роботи тривають цілодобово.