Враг маневрирует в Черном море: один ракетоноситель завели в пункт базирования

Военные корабли. Фото: google

Враг снизил количество ракетоносителей в Черном море. Впрочем, угроза удара "Калибрамы" все еще остается высокой

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 10 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет;

в Азовском море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, в частности, в Черноморском регионе и Одессе. В этом вопросе в Киеве рассчитывают на Грецию.

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