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В Чорному морі 10 кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"

22 серпня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі 10 кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"
Військовий корабель. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв. Рівень ракетної небезпеки військові оцінюють як дуже високий. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 

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На бойовому чергуванні в Чорному морі 10 кораблів, серед них 3 ракетоносії: 2 надводні та підводний. Загальний залп може сягати до 20 "Калібрів". 

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ситуація стабільно напружена. Рівень ракетної небезпеки є дуже високим, тому не ігноруйте сигнали тривоги та оперативно переходьте до укриття", — йдеться в повідомленні. 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити. 

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