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Загроза з Чорного моря: кількість споряджених "Калібрів" зросла втричі

21 серпня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: кількість споряджених "Калібрів" зросла втричі
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, окупанти вивели на бойове чергування додатковий ракетоносій. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Напруження ситуації передбачуване. Рівень ракетної загрози — дуже високий. До сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставимось відповідально, реагуємо оперативно", — йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України. 

 Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет;
  • в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити. 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 21 серпня.

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