Загроза з Чорного моря: кількість споряджених "Калібрів" зросла втричі

Запуск ракети з корабля. Фото: google

В Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, окупанти вивели на бойове чергування додатковий ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Напруження ситуації передбачуване. Рівень ракетної загрози — дуже високий. До сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставимось відповідально, реагуємо оперативно", — йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України.

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити.

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