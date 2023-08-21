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Угроза с Черного моря: количество снаряженных "Калибров" выросло втрое

21 августа 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза с Черного моря: количество снаряженных "Калибров" выросло втрое
Запуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, оккупанты вывели на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Вдобавок к подводной лодке вышел малый ракетный корабль. Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы — очень высок. К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относимся ответственно, реагируем оперативно", — говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 августа.

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