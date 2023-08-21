Угроза с Черного моря: количество снаряженных "Калибров" выросло втрое

Запуск ракеты с корабля. Фото: google

В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, оккупанты вывели на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Вдобавок к подводной лодке вышел малый ракетный корабль. Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы — очень высок. К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относимся ответственно, реагируем оперативно", — говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

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