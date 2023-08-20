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Росіяни змінили кількість кораблів у Чорному морі: скільки ракетоносіїв

20 серпня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни змінили кількість кораблів у Чорному морі
Підводний ракетоносій РФ. Фото: Сили оборони півдня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російський флот постійно проводить ротацію у Чорному морі, тільки за сьогодні кількість кораблів біля українського узбережжя змінилася втретє. Наразі у морі присутній ракетоносій, тож загроза удару залишається високою.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • у Чорному морі — 7 ворожих кораблів, серед яких один підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 — носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет.

"Рівень ракетної загрози лишається високим. При сигналах повітряної тривоги діємо оперативно і зосереджено, власною безпекою не нехтуємо", — йдеться у повідомленні військових.

Оперативна ситуація на фронті

В зоні відповідальності Сил оборони півдня України оперативна обстановка залишається стабільно напруженою. Наразі триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує маневри силами та засобами, але формування наступальних угруповань не виявлено. 

За минулу добу посилено вогневий тиск на Очаківському напрямку — по акваторії Дніпро-Бузького лиману та узбережжю громади ворог бив 7 разів.

Нагадаємо, росіяни почали обережно поводитися в морі, побоюючись нових атак надводних дронів на свій флот. Адже це може суттєво вдарити по всій обороноспроможності окупантів на півдні.

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